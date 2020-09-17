Мужчина пытался подкупить украинских пограничников, чтобы попасть в Крым

Пограничники Украины не пропустили в Крым мужчину, который пытался их подкупить, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.

Пассажиропоток из Украины в Крым уменьшился в 13 раз этим летом Согласно информации украинских пограничников, мужчина ночью пришел в пункт пропуска «Чонгар». В ходе проверки документов стало известно, что он нарушил карантинные ограничения. Украинец предложил пограничникам 500 гривен (1300 рублей).

Сотрудники Госпогранслужбы отказались от взятки и напомнили мужчине об уголовной ответственности за такое правонарушение.