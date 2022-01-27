Мужчина пытался сжечь автомобиль родственницы в Феодосии

Житель Феодосии обвиняется в попытке поджога автомобиля, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Арестован житель города Ялты по обвинению в убийстве В сообщении уточнили, что мужчина поссорился с родственницей и решил поджечь ее автомобиль. Полностью исполнить задуманное мужчине не удалось — помешал проезжающий мимо водитель.

«В результате преступных действий мужчины пламя распространилось по поверхности лакокрасочного покрытия в области задней части кузова. Проезжающим мимо мужчиной приняты меры к его тушению, в связи с чем преступление не было доведено до конца», — говорится в сообщении.