Мужчина пытался за взятку ввезти автомобиль в Крым

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, гражданин Российской Федерации намеревался ввезти украинский автомобиль без внесения обеспечения уплаты таможенных платежей. За беспрепятственный пропуск транспортного средства на территорию ЕАЭС он попытался передать сотруднику Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни взятку в размере 100 долларов США.

О попытке дать взятку, таможенник уведомил отдел по противодействию коррупции, сотрудники которого задокументировали правонарушение.

По данному факту ОМВД России по г. Армянску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), говорится в сообщении пресс-службы.