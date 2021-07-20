Мужчина сорвался в 12-метровое ущелье и разбился насмерть под Судаком

Мужчина сорвался в ущелье в районе горы Сокол и погиб, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На пляже в Балаклаве на палатку обвалился грунт Трагедия произошла в прошедшие выходные — мужчина оступился и упал в расщелину Шайтан-Дере. Спасатели, направленные на поиски мужчины, обнаружили его без признаков жизни.

«В результате проведенных поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен без признаков жизни в районе горы Сокол, в ущелье Шайтан-Дере, на глубине около 12 метров», — уточнили в ведомстве.