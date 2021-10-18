Мужчина в Севастополе разгромил машину начальника

Ссора между работником и его работодателем в Севастополе закончилась разбитой машиной, передает пресс-служба местного управления МВД.

Задержан мужчина за «ложное минирование» здания Роспотребнадзора в Крыму Конфликт произошел между мужчинами после окончания трудовой смены — строитель-разнорабочий потребовал у начальника зарплату, но бригадир предложил ему зайти за деньгами позже. Он объяснил, что такое решение принято, поскольку необходимо провести подсчет отработанного работником времени.

«Это предложение разозлило работника. На улице мужчина заметил автомобиль работодателя и у него возник преступный умысел – он разбил лобовое стекло и скрылся. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.