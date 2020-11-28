Мужчина украл новогодние подарки для детей в Симферополе

Правоохранители задержали мужчину, который в Симферополе украл из чужого авто новогодние подарки для детей, передает пресс-служба МВД по республике.

Неизвестные повредили банкомат и украли деньги в Коктебеле В полицию обратился 37-летний пострадавший. Он рассказал о краже из авто. Оказалось, что ночью неизвестный разбил окно в автомобиле и похитил игрушки, которые мужчина приобрел для своих детей на предстоящие праздники. Тем самым злоумышленник нанес ущерб в размере семи тысяч рублей.

Правоохранители задержали 24-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина признался в содеянном.