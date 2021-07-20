Мусором Севастополя займется Российский экологический оператор

Крым и Севастополь войдут в федеральный пилотный проект по поддержке отрасли обращения с отходами и их переработке. Об этом вчера на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая эту сферу.

«Планируем расширение мер поддержки отрасли через Российского экологического оператора по двум направлениям: субсидирование до 25 процентов от стоимости лизинга оборудования мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки, и внедрение нового механизма поддержки отдельных регионов по принципу «строим сами», – рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, в рамках этого проекта за счет средств федерального бюджета силами Российского экологического оператора будут построены новые объекты инфраструктуры для переработки отходов. Затем эти объекты передадут в собственность регионов.

«Пилотное применение данных мер запланировано в республиках Дагестан и Крым, в Севастополе и Архангельской области», – уточнила вице-премьер.

Кроме того, Виктория Абрамченко снова подняла вопрос о необходимости ограничить или запретить то, что не подлежит переработке, либо трудно извлекается. Например, цветной пластик или одноразовую пластиковую посуду.

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Напомним, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев в апреле приезжал в Севастополь и Крым. На площадке полигона ТКО «Первомайская балка» руководитель РЭО и глава города обсудили перспективы создания современного технологичного экотехнопарка с полным циклом переработки отходов.

«Нам необходим современный комплекс по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В текущем году прорабатываем заключение инвестиционного соглашения с государственным оператором РЭО», – рассказал по итогам совещания на полигоне Михаил Развожаев.

«Есть хорошие шансы реализовать в Севастополе пилотный проект не только для региона, но и для всей страны», – отметил тогда Денис Буцаев.

Лариса Петренко