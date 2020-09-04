Музей Крошицкого пошёл по Историческому бульвару

Фото: www.sevartmuseum.info

У купца и благотворителя Семена Гавалова, построившего 120 лет тому назад на проспекте Нахимова доходный дом, был отменный вкус. Фасад здания, в котором сейчас располагается Художественный музей имени Михаила Крошицкого, декорирован богато, но тонко и с удивительной гармонией.

Этот красивый дом выстоял в войну, хотя сильно обгорел. В послевоенное время его восстанавливали долго и бережно — картины вернулись в здание только в 1958 году, а полностью реставрация была завершена еще позже.

Сейчас ситуация вокруг реставрации музея развивается по трагикомичному сюжету — уникальное здание пора спасать от горе-подрядчиков.

Все началось в июле 2018 года, когда музей имени Крошицкого закрылся на реставрацию. С тех пор прошло более двух лет, а работы все так же далеки от завершения. Стоимость контракта — 309 миллионов рублей. Позже был заключен еще один контракт, на 139 миллионов рублей, на поставку и монтаж мультимедийного оборудования для музея.

Подрядчиком стало уже известное в Севастополе ООО «Гуар». Компания неплохо устроилась в нашем городе, получив, в общей сложности госзаказы на сумму более миллиарда рублей. Отметим, что такие крупные контракты этому питерскому подрядчику отдают только здесь. Объекты «Гуар» получает разные, от сквера у Владимирского собора до Художественного музея, но в целом опыт работы компании в Севастополе можно назвать провальным. Несмотря на это, «Гуар» стабильно получал авансы в десятки миллионов. Например, в декабре 2018 года был получен аванс в 40 миллионов рублей по контракту на поставку мультимедийного оборудования для музея. Контракт, понятное дело, не исполнен, деньги вернули только в июле 2019 года. На работы по реставрации подрядчик тоже получил аванс в сумме 115,7 миллионов рублей (из них уже приняты по актам работы на 84, 6 миллионов рублей). Через год, в июле 2019 года, «Гуар» вернул остаток так и неосвоенного аванса в сумме 31 миллион рублей. Купец Гавалов был оборотистым человеком, но вряд ли мог предположить, что на его доходном доме можно так легко делать гешефт.

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Вялотекущие попытки освоить аванс длились больше года, в итоге 13 февраля контракт был расторгнут. Но весной этого года история с «Гуаром» получила неожиданное продолжение. Как сообщили нам в правительстве, для того, чтобы привести музей в приличный вид к торжествам в честь Дня Победы, капстрой выделил реставрацию фасада в отдельный лот. Эту часть работ оценили в 63 миллиона рублей.

ООО «Гуар» приняло участие в этом конкурсе и стало победителем, предложив сделать реставрацию фасада за 57 миллионов рублей.

Ответ Департамента капитального строительства на запрос по поводу проведения конкурса на ремонт фасада музея

Уже тогда было понятно, что вряд ли вся эта авантюра с выделением фасада в отдельный лот увенчается успехом — ведь контракт получила компания, которая с июля 2018 года по февраль 2020 года так и не смогла провести комплексную реставрацию здания. По новому контракту, ООО «Гуар» должно было завершить работы по восстановлению фасада здания до 1 мая 2020 год. Однако уже давно на объекте нет признаков активных работ. Как стало известно редакции НТС, сейчас, из-за значительного нарушения сроков, обсуждается расторжение и этого договора.

На фасаде здания уже давно не видно рабочих и реставраторов

Понятно, что организовать работы по реставрации объекта культурного наследия намного сложнее, чем построить или капитально отремонтировать любой другой объект. Теперь музей Крошицкого рискует повторить судьбу Исторического бульвара, реконструкция которого началась в октябре 2018 года — и до сих пор неизвестно, кто и когда ее закончит. Но если за разрушенный и брошенный Исторический бульвар отвечают Минкульт и другие федеральные структуры, то спасать уникальное здание музея Крошицкого после неудачной попытки реставрации предстоит чиновникам правительства города. И сейчас, похоже, решения по спасению музея у них просто нет.

Лариса Петренко