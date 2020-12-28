Музеи Крыма в этом году посетили около трех миллионов человек

С начала года крымские музеи посетили около трех миллионов человек, в том числе онлайн, передает пресс-служба Минкультуры РК, ссылаясь на главу ведомства Арину Новосельскую.

Более 20 млн рублей выделили на реставрацию здания музея в Алуште «Открыто более 650 новых выставок из коллекций музеев республики, других субъектов РФ и частных собраний, проведено порядка 65 тысяч экскурсий и около трех тысяч культурно-образовательных мероприятий», – уточнила Новосельская.

Она добавила, что за 2020 год фонды музеев пополнили 9,7 тысяч экспонатов.