Музей с видом на море

Власти и меценаты Алушты решили привлечь внимание к древней крепости Алустон. Раньше крепость VI-XV веков, построенная по приказу императора Юстиниана Великого I, не интересовала туристов. По инициативе местных бизнесменов и организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» там на деревянных настилах оборудовали экспозицию, рассказывающую об истории крепости и всего Южного берега Крыма — от рубежа новой эры до XVIII века.

На настилах оборудовали экспозицию, рассказывающую об истории крепости и всего Южного берега Крыма. Фото: Пресс-служба администрации Алушты

Представлены археологические находки, например, большие керамические бочки пифосы, макеты оружия и предметов быта, а также приборы, изобретенные в XV веке. Это прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка, который, как известно, спроектировал Леонардо да Винчи в виде бронированного фургона с пушками.

А сотрудники парка «Крым в миниатюре» изготовили по историческим чертежам макет крепости, который стал одним из центральных объектов показа.

— Наша цель — возродить в Алуште крепость Алустон как новый туристический объект, вернуть ее из векового забвения, — сказал один из инициаторов проекта, депутат Госсовета РК Виктор Жиленко. — Вскоре откроется шикарная смотровая площадка для влюбленных пар, дружных семей, друзей и туристов, любящих Крым. С башен крепости открывается прекрасный вид на Алушту. Мы надеемся, что она станет одной из важнейших достопримечательностей города.

По словам другого инициатора проекта, руководителя Крымского регионального отделения «Новой формации» Михаила Красненкова, экспозиция музея будет постоянно расширяться, и в ближайших планах — создание интерактивных зон, где можно будет увидеть работу гончаров и кузнецов, и даже стать зрителями исторических реконструкций.

На осень 2020 года намечены масштабные работы, в частности, раскопки и строительство новых стен.

Мнение

Галина Огнева, глава администрации Алушты:

— Немало гостей, приезжая в Алушту, отмечали необходимость реставрации крепости. Я рада, что состоялось открытие новой экспозиции на ее территории. Уверена, что это начало новой жизни памятника под открытым небом — «Крепости Алустон».

Справка «РГ»

Основанная в VI веке крепость изначально занимала площадь 0,25 гектара. Толщина ее стен достигала трех, а высота — 10 метров. При дальнейшем расширении территории крепости византийская постройка играла роль цитадели. К концу VII века византийцы оставили Алустон из-за внутренних и внешних потрясений в империи. Крепость перешла во владение Хазарского каганата, но население Алустона продолжало оставаться христианским, а в VIII веке пополнилось переселенцами из Византии. В IX веке была сооружена оборонительная стена вокруг посада, а площадь крепости увеличилась до 0,5 гектара. Во второй половине X века Алустон снова стал византийским, в XI-XII веках пережил новый расцвет. Укрепления восстановили, площадь снова увеличилась — уже до трех гектаров. Двухэтажные домики образовали сеть городских кварталов. В XIII веке Алустон, как и весь Крым, вошел в состав Золотой Орды, а в XIV веке Южный берег Крыма перешел во владение Республики Генуя. В середине XV века генуэзцы перестроили крепость, сделав ее самой мощной на южнобережье. В 1475 году Алустон взяли штурмом турки, и его укрепления уже не восстанавливались. До наших дней сохранилась единственная башня.