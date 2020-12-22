Музею героической обороны и освобождения Севастополя могут вернуть название

Горожанам предлагают вернуть историческое название Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Высказать свою точку зрения можно на сайте Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (так сейчас называется учреждение) – здесь стартовало онлайн-голосование.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «К нам поступает достаточно большое количество обращений по поводу того, что новое название музея – а именно Севастопольский военно-исторический музея-заповедник – может быть, в связи со своей длинностью, длиной наименования, сложностью, менее понятно и менее запоминается, чем историческое название».