На 35-й батарее открылась выставка о шофёрах и автомобилях, защищавших Севастополь

Их дороги: фронтовые километры защитников Севастополя. Фотографии, истории, личные вещи и награды военных автомобилистов-участников Второй героической обороны города представлены на новой выставке в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Посетить экспозицию, открытие которой приурочено к 79-й годовщине начала обороны Севастополя в Великую Отечественную войну, можно в течение года – после снятия ограничений по COVID-19.

30 октября 1941 года. На дальних подступах к Севастополю заговорили орудия 54-й береговой батареи под командованием лейтенанта Ивана Ивановича Заики. Её залпы ознаменовали начало Второй героической обороны Главной базы Черноморского флота.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Когда приезжают гости и когда задаешь вопрос – а я летом здесь задавал вопрос: «А как и при каких обстоятельствах, когда начиналась Великая Отечественная война?», рассказывали: «Брестская крепость», «Киев бомбили»… Но про то, что это началось в Севастополе – не знают! И севастопольцы, преподаватели, жители и тем более школьники… Точно так же не знают даты – 30 октября. Это дата начала обороны, сухопутной обороны Севастополя».

«Рабочими лошадками войны» часто называют грузовые и легковые автомобили, «эмки» и «полуторки», исколесившие в годы Великой Отечественной тысячи километров фронтовых дорог. Интерес к ретротехнике постоянно растёт: её восстанавливают, изучают, показывают в музеях и на парадах. Вот и на новой выставке Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» представлен подлинный ГАЗ-АА, который ребята из автомобильно-мотоциклетной группы «Красная Армия» смогли собрать из фрагментов, найденных в разрушенных инкерманских штольнях.

ДЕНИС СИРАЕВ, руководитель автомобильно-мотоциклетной группы «Красная Армия»: «Перед нами автомобиль ГАЗ-АА. Это один из основных грузовиков Красной Армии. В моё детство каждый мальчишка знал, что находится в завалах «Шампан» «полуторка». И все мечтали увидеть её, естественно. И вот, пришло время, когда этот автомобиль был по частям демонтирован и сейчас он находится на экспозиции 35-й береговой батареи. Как вы видите, детали некоторые очень хорошо сохранились и видно, что автомобиль практически не ездил. Для нас история, можно сказать, сделала подарок – что практически в первозданном виде осталась машина».

Не меньшего внимания заслуживают и судьбы военных автомобилистов, чья «незаметная» – и незаменимая боевая работа требовала нечеловеческой выносливости и отчаянного героизма.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель начальника экскурсионно-просветительского отдела комплекса «35-я береговая батарея»: «В центре рассказа – у нас, конечно, люди. Люди и их судьбы. Военные автомобилисты – они, по своему предназначению, по роду деятельности – тыловики. Но Севастополь, в период обороны, был городом, где не было тыла, не было места безопасного. И поэтому, конечно, их работа – боевая – была и тяжёлой, и опасной».

Капитан 1 ранга Евсеев из штаба 7-й бригады морской пехоты вспоминал:

«…Все наши прифронтовые дороги были пристреляны немцами. Искусство шофёра заключалось в умении оценить обстановку и маневрировать, то ускоряя, то замедляя ход машины. Чаще всего, однако, водители ездили на полной скорости. Однажды везли к нам в клуб кинопередвижку. Двигатель начал капризничать. Шофёр остановил машину и полез под капот, а в это время противник открыл артиллерийский огонь. Я видел, как снаряды ложились вокруг грузовика и уже полагал, что машине и водителю пришел конец, но шофёр, смелый и знающий парень, хладнокровно исправил, что надо, и вывел машину из-под огня».

По-разному сложилась жизнь шофёров, видевших войну. Истории нескольких из них – в фотографиях и документах выставки «Их дороги: фронтовые километры защитников Севастополя». Часть старинных снимков предоставлена военно-историческим музеем-заповедником.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель начальника экскурсионно-просветительского отдела комплекса «35-я береговая батарея»: «Одна из интересных – судьба Николая Марченко. Он был шофёром в знаменитом 456 пограничном полку. Который Балаклаву защищал. И в последние дни обороны ему чудом удалось спастись, он был подобран катером и эвакуирован. Но после войны – хотя он жил в Ялте, продолжал работать шофёром – он не мог приезжать в Севастополь. Настолько это были тяжелые воспоминания, что только в конце жизни он нашёл в себе силы сюда приехать, на Херсонесский полуостров. Привёз своих дочек, и они впервые увидели на его глазах слёзы…»

На открытии выставки 30 октября – немногочисленные почётные гости. Увидеть экспозицию все желающие смогут в течение года – после снятия ограничений по COVID-19.

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДИН, директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея»: «Мы хотим, чтобы севастопольцы, в первую очередь, знали о своём городе как можно больше. Знали даты окончания обороны Севастополя, начала Великой Отечественной войны – в Севастополе как она начиналась, в 3 часа 15 минут. Знали 30 октября, 16 часов 35 минут. И поэтому, мы, начиная с самого начала рождения нашего музея, что-то в этот день – чтобы он запоминался (и 3 июля) – мы всегда проводим здесь памятные встречи, реквиемы, концерты… Вот всегда это было, и, мы надеемся, будет».

Ксения Багинская, Елена Осадчая, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»