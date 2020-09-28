На 35-й батарее в Севастополе нашли бетонный массив царских времён

Находку вековой давности обнаружили на территории Музейного комплекса «35-я береговая батарея». В ходе работ между первой башней и часовней Архистратига Михаила был обнаружен фрагмент трубы с фланцем, при дальнейшем обследовании выявлен бетонный массив. Председатель совета поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» Андрей Могила предположил, что при строительстве батареи на этом месте находился растворо-бетонный узел.

АНДРЕЙ МОГИЛА, председатель совета поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск»: «Пока, то что мы раскопали – это рабочая версия, в нашем предположении. Но очень похоже, что это фундамент растворо-бетонного узла. То есть сюда привозился песок, щебёнка, цемент. И здесь, на месте замешивали цемент, который использовали при строительстве батареи. После того, как стройка была закончена, металлические части этой конструкции раскрутили, а фундамент за ненадобностью был зарыт полностью».

Поисковик рассказывает, что по структуре бетона видно, что это постройка дореволюционного периода. Советский бетон очень отличался по составу, в нём присутствовала морская галька, а здесь обнаружена балаклавская щебёнка. Андрей Могила отметил, что на официальных схемах 35-й береговой батареи подобные объекты не указаны. Поисковики будут продолжать раскопки, чтобы определить точное назначение бетонного массива.