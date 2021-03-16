На 35-й береговой батарее высадили берёзовую аллею в память о защитниках Севастополя

Годовщину судьбоносного для города референдума отметили и в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Свой фильм о событиях семилетней давности представил их участник — Сергей Кажанов. Используя архивные кадры, снятые, в том числе, журналистами телеканала НТС в 2014 году, он постарался представить летопись этого периода. После просмотра фильма выпускники батарейной школы при «35-й береговой батарее» высадили берёзовую аллею, каждое дерево которой назвали именем одного из последних защитников Севастополя.

В приветственной речи директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Вячеслав Володин отметил, как перекликаются весна 1944 с весной 2014. Для севастопольцев эти периоды были пронизаны духом борьбы, силой народной воли и единства. Севастопольцы в 2014 году на площади Нахимова, как и защитники прошлого века, чувствовали большую ответственность за любимый город, понимали, что из отдельных голосов каждого из них и складывается победа и светлое будущее Севастополя.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Многие говорили, что ощущения, как в День Победы. И то, что случилось в 2014 году, конечно, было сродни случившемуся неожиданному чуду. Мы практически сделали невозможное за эти 3 недели. На самом деле, история, конечно, длиннее трёх недель, но самое яркое, драйв был вот эти три недели, которые привели к возвращению в Россию».

Однако уже сейчас, отмечают участники Русской весны, история переписывается и искажается. А ведь прошло всего 7 лет. Именно поэтому так важно из года в год вспоминать и рассказывать о тех событиях правду.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Допустим, сейчас Запад обвиняет, и у них прямо есть такая речовка: «Россия должна ответить за военные преступления в Крыму и на Донбассе». Я дико извиняюсь, но я в Севастополе был в это время, какие военные преступления? О чём вы? А это становится уже брендом таким».

Особенно важно рассказывать правду подрастающему поколению. В годовщину референдума юным выпускникам батарейной школы при музейном комплексе «35-я береговая батарея» свой фильм о событиях Русской весны представил Сергей Кажанов. Материал, основанный на сотнях архивных кадров, большинство из которых были сняты журналистами телеканала «НТС» в 2014 году, – летопись того периода. Особое внимание автор уделил именно роли Севастополя, в том числе митингу Народной воли.

СЕРГЕЙ КАЖАНОВ, учредитель новостного портала «ForPost»: «Я до сих пор уверен, что именно этот митинг стал той самой зажигалкой, которая зажгла весь Крым и убедила российские власти и лично Президента принять это историческое решение. Поэтому мне показалось, что такой фильм крайне важен – в первую очередь, для поколений, которые нас будут сменять. Потому что мы то это помним, и изменить это никакими фильмами не получится, а вот для тех молодых ребят, которые сегодня это смотрели, это очень важно».

Школьники, проходящие обучение в батарейной школе музейного комплекса, всегда с интересом принимают участие в патриотических акциях. Так 16 марта вместе с работниками музея ребята высадили аллею памяти. 10 деревьев назвали в честь последних защитников Севастополя. Выбирали имена сотрудники «35-й батареи» с помощью голосования.

ТАТЬЯНА УМАНСКАЯ, начальник экскурсионно-просветительского отдела Музейного комплекса «35-я береговая батарея»: «Есть кто-то, чьих могил нет. У Сергея Яковлевича Мошенского, у Кабалюка Ивана Фёдоровича нет просто могил. И хотелось, чтобы вот сюда можно было прийти и посмотреть: вот оно колосится, это дерево, которое шумит, которое растёт. Но были и наши же друзья, наши девочки… Вот Валентина Ивановна Лучинкина умерла только в прошлом году – очень близкий, очень родной нам человек. И боль такая, знаете, как после потери родного человека».

Каждое дерево закрепили за одним ребёнком.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА, выпускница батарейной школы при Музейном комплексе «35-я береговая батарея»: «Мой герой – Кофман Валентин Соломонович. Я считаю его деятельность очень потрясающей, воодушевляющей. Он создал очень важный сборник, который позже, даже в наше время, помогает военнослужащим. В нём написаны приёмы хирургии, медицинские исследования, которые даже сейчас помогают. Нам рассказывали историю на занятиях, что в Чечне использовали эту книгу, и что она реально помогла. Меня это очень сильно поражает».

Высадка деревьев – инициатива ребят. Теперь на протяжении года они будут ухаживать и следить за ростом саженцев.

София Драговоз, Денис Александрович, «Севинформбюро»