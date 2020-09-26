На 4,5% проиндексировали зарплату работникам госучреждений Севастополя

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Увеличение должностных окладов. Работникам государственных учреждений Севастополя проиндексировали зарплату на 4,5%. Соответствующее постановление приняли на заседании местного Правительства. По словам заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, увеличение зарплаты коснётся почти 11 тысяч человек.

ЕЛЕНА СУЛЯГИНА, заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Это порядка 11 тысяч человек. Под эту категорию будут попадать работники учреждений городского, дорожного, лесного хозяйства, ветеринарии, социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работники Центра занятости и МФЦ. В бюджете средства на эти цели предусмотрены в объёме 37 миллионов 124 тысячи».