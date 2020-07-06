На Ай-Петри не будет создан горнолыжный курорт — власти Ялты

Власти Ялты сообщили, что в Крыму не будут создавать горнолыжный курорт на Ай-Петри, передает ТАСС, ссылаясь на главу ялтинской горадминистрации Ивана Имгрунта.

В Крыму решат вопрос о создании горнолыжного курорта в 2020 году — Волченко Он объяснил, что этот проект экономически нецелесообразен из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега.

«С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет», — сказал Имгрунт.