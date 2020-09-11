На бархатный сезон уровень бронирования крымских здравниц составил 70-80%

В 2020 году Крым стал самым популярным регионом России для отдыха

Фото: rk.gov.ru

В этом году Крым стал самым популярным регионом России по бронированию номеров. Этим летом прирост в республике, по данным сервиса бронирования Tvil.ru, составил более 100%. А в разрезе регионов – 65% всех бронирований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма РК.

Чаще всего жилье бронировали в Ялте, в среднем люди платили 3,7 тыс. руб. в сутки.

Несмотря на опасения властей, нынешний сезон не уступает, а даже превосходит сезон прошлого года.

Министр туризма Вадим Волченко рассказал об активной работе туроператоров, которые начали серьезно работать с туристическим рынком полуострова. Они предлагали туристам выгодные варианты – туры с перелетом и проживанием на двоих от 25. тыс. руб.

– На бархатный сезон уровень бронирования крымских здравниц составляет 70-80%. Эти здравницы могут так работать даже 10 месяцев в году, если грамотно будут подходить к делу и формированию цен, – уверен глава Минкурортов.

Он добавил, что отелям и здравницам просто нужно ставить в январе низкую цену, а через некоторое время снова повышать до рыночной. Лишь тогда объекты размещения будут заполнены почти круглый год.