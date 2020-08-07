На базе Симферопольского роддома развернули инфекционный госпиталь

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

На базе симферопольского роддома №2 развернут инфекционный госпиталь, прием рожениц прекращен, передает пресс-служба Минздрава РК.

Коронавирус выявлен еще у 11 человек в Севастополе «Инфекционный госпиталь развернут на основании приказа министерства здравоохранения Республики Крым от 6 августа, в соответствии с решением оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым от 4 августа», — уточнили в сообщении.

В родильный дом будет осуществляться госпитализация пациентов с COVD-19 с бессимптомным течением, с односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ, при отсутствии соответствующих заболеваний, по профилю «акушерство-гинекология».