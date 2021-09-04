На благо города и людей: в Севастополе отметили День работников нефтяной и газовой промышленности

На благо города и людей. 5 сентября в России отметят День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сегодня эта отрасль – основополагающая сфера экономики страны. В честь профессионального праздника на одном из ведущих предприятий города – публичном акционерном обществе «Севастопольгаз» отметили тех, кто внёс весомый вклад в работу и развитие компании. Торжественное собрание состоялось в пятницу, 3 сентября. Собравшихся поздравил депутат Государственной Думы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. Он отметил, что темп газификации непрерывно растёт.

МИХАИЛ ШЕРЕМЕТ, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «На протяжении всей истории, газовая промышленность показывала стабильные результаты работы и являлась залогом процветания и не только региона, но и государства в целом. И сегодня в это непростое и сложное время ваше предприятие демонстрирует стабильную работу и показывает высокий запас прочности. Вы в полном объёме выполняете обязательства перед потребителями, реализуете масштабные производственные программы».

На сегодняшний день в Севастополе газифицировано 165 880 объектов. Протяжённость газовых сетей – 1 774 км. Предприятие круглосуточно ведёт мониторинг состояния системы газоснабжения города на предмет безопасности. Также в режиме 24/7 работает Аварийно-диспетчерская служба 104.

ИЛЬЯ АВЛАСЕВИЧ, генеральный директор ПАО «Севастопольгаз»: «В 1961 году была открыта газораспределительная станция по распределению сжиженного газа в баллонах. А теперь давайте оглянувшись назад, увидим то, что у нас сейчас. Практически 170 тысяч абонентов. Природный газ есть практически в каждом многоквартирном доме. Перед нами стоит, конечно, много задач, в том числе, в нынешней президентской программе по догазификации, по социальной догазификации. Но работа проделана немалая».

Помимо основной деятельности, связанной с транспортировкой газа, сотрудники публичного акционерного общества «Севастопольгаз» выполняют подрядные работы по газификации объектов, проектируют, эксплуатируют, обслуживают и ремонтируют системы газоснабжения. В различных структурных подразделениях предприятия трудятся более 500 человек.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Вы знаете, идёт сейчас газификация сёл – большая работа в рамках социальной газификации по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И я уверен, что благодаря вашей самоотверженной работе в ближайшее время все наши жители, которые ещё не имеют доступа к голубому топливу, получат в свои дома газ. А это значит в домах будет тепло, уютно».

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности России сотрудников предприятия наградили почётными грамотами и благодарственными письмами за их вклад в работу отрасли.