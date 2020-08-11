На Братском кладбище в Севастополе почтили память подводников

Они отдали жизнь морю. На Братском кладбище на Северной стороне Севастополя почтили память героев-подводников. У мемориала погибшим выпускникам Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища провели литию, вспомнили о заслугах тех, кто посвятил свою жизнь службе на подводных лодках. В церемонии приняли участие представители ветеранских общественных организаций и родственники погибших на подводных лодках «Курск», «Комсомолец» и «К-8». На последнем корабле служил супруг Татьяны Ильиничной Гусевой.

ТАТЬЯНА ГУСЕВА, вдова погибшего на АПЛ «К-8» моряка-подводника: «Он выпуска 67-го года нашего училища Голландия. А в 70-м году он пошёл в командировку на «К-8» и не вернулся. Это настолько разносторонний человек был. Картины писал, стихи писал. У нас двое детей – к детям очень трепетно относился. Он погиб, когда дочке был годик. А видел он её в 2 месяца – он прилетал сюда. А сыну, когда он погиб, было 5 лет. Я кроме как восхвалительно, никак не могу о нём сказать. И вот 50 лет в этом году было, а впечатления, ощущения как вчера».

12 августа в Севастополе также состоятся мероприятия, посвящённые памяти моряков-подводников, погибших в результате аварии на атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году. В 10 утра на кладбище Коммунаров начнётся митинг-реквием. В 11:00 в акватории Севастопольской бухты ветераны-подводники, высший офицерский состав Черноморского флота и представители городских властей возложат на воду цветы и венки. А в 12:30 возложение состоится у могил членов экипажа «Курска» на городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе.