На бутерброд или в салат: самая вкусная докторская колбаса своими руками

Пожалуй, нет тех, кто бы не любил докторскую колбасу. Чтобы лакомиться ею каждый день, мы выбрали рецепт, который точно сможет повторить каждый.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Приготовить докторскую колбасу просто, она получается однородной консистенции, нежная и невероятно вкусная. Такой вкуснятины можно добавлять в салаты, готовить бутерброды или сэндвичи.

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К основному рецепту колбасы можно добавлять фисташки, коровьи сливки, творог. Так она будет менять вкус и по-новому.

Рецепт домашней докторской колбасы

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 800 граммов куриного мяса без кожи или куриная тушка;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– лавровый лист;

– 40 граммов желатина;

– соль;

– черный молотый перец;

– свекольный сок.

Приготовление:

Выкладываем все ингредиенты в кастрюлю: лук, морковь, курятину и специи, заливаем водой и варим на умеренном огне 1,5 часа.

Достаем курицу, увариваем оставшийся бульон еще часок.

Разбираем курицу, добавляем специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех и чуть-чуть чили). Добавляем 20 – 30 г свекловичного сока (для цвета).

Смешиваем 400 грамм бульона (горячего) и 40 грамм желатина. И тоже добавляем к курице.

Все взбиваем блендером 5 – 7 минут.

Разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

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