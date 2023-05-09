На чем замесить тесто для блинов, если нет молока: об этом вы еще не слышали

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Admin
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Блинчики получаются вкусными не только на молоке.

Этот ингредиент можно заменить на простую минеральную воду.

Для простых блинов без молока подготовьте набор продуктов:

  • 1 стакан минеральной воды с газами;
  • 1 стакан крутого кипятка;
  • 1 стакан белой муки;
  • 1 щепотка поваренной соли;
  • 1 столовая ложка сахарного песка;
  • 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. 

Возьмите достаточно большую, глубокую емкость и просейте туда муку. 

Смешайте ее с сахарным песком и солью.

Влейте туда же газированную воду, перемешайте и не трогайте в течение получаса.

ВАЖНО! Можно взять напиток с газами на ваше усмотрение. Но будьте готовы к специфическому аромату и вкусу блюда.

В отдельной емкости смешайте подсолнечное масло с кипятком. 

Затем влейте жидкость к мучной смеси и тщательно все перемешайте.

Приступайте к выпеканию блинчиков на разогретой сковороде, смазанной подсолнечным маслом.

Блины не жарятся, а именно выпекаются. Поэтому огонь на плите должен быть средним или слабым.

Если блюдо получилось недостаточно сладким, то просто используйте при подаче варенье, мед или другие добавки.

 

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