На чем замесить тесто для блинов, если нет молока: об этом вы еще не слышали

Блинчики получаются вкусными не только на молоке.
Этот ингредиент можно заменить на простую минеральную воду.
Для простых блинов без молока подготовьте набор продуктов:
- 1 стакан минеральной воды с газами;
- 1 стакан крутого кипятка;
- 1 стакан белой муки;
- 1 щепотка поваренной соли;
- 1 столовая ложка сахарного песка;
- 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.
Возьмите достаточно большую, глубокую емкость и просейте туда муку.
Смешайте ее с сахарным песком и солью.
Влейте туда же газированную воду, перемешайте и не трогайте в течение получаса.
ВАЖНО! Можно взять напиток с газами на ваше усмотрение. Но будьте готовы к специфическому аромату и вкусу блюда.
В отдельной емкости смешайте подсолнечное масло с кипятком.
Затем влейте жидкость к мучной смеси и тщательно все перемешайте.
Приступайте к выпеканию блинчиков на разогретой сковороде, смазанной подсолнечным маслом.
Блины не жарятся, а именно выпекаются. Поэтому огонь на плите должен быть средним или слабым.
Если блюдо получилось недостаточно сладким, то просто используйте при подаче варенье, мед или другие добавки.