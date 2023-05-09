На чем замесить тесто для блинов, если нет молока: об этом вы еще не слышали

Блинчики получаются вкусными не только на молоке.

Этот ингредиент можно заменить на простую минеральную воду.

Для простых блинов без молока подготовьте набор продуктов:

1 стакан минеральной воды с газами;

1 стакан крутого кипятка;

1 стакан белой муки;

1 щепотка поваренной соли;

1 столовая ложка сахарного песка;

2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.

Возьмите достаточно большую, глубокую емкость и просейте туда муку.

Смешайте ее с сахарным песком и солью.

Влейте туда же газированную воду, перемешайте и не трогайте в течение получаса.

ВАЖНО! Можно взять напиток с газами на ваше усмотрение. Но будьте готовы к специфическому аромату и вкусу блюда.

В отдельной емкости смешайте подсолнечное масло с кипятком.

Затем влейте жидкость к мучной смеси и тщательно все перемешайте.

Приступайте к выпеканию блинчиков на разогретой сковороде, смазанной подсолнечным маслом.

Блины не жарятся, а именно выпекаются. Поэтому огонь на плите должен быть средним или слабым.

Если блюдо получилось недостаточно сладким, то просто используйте при подаче варенье, мед или другие добавки.