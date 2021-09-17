На что обратить внимание при покупке носков мужских?

Носки − это изделия, которые присутствуют в каждом мужском гардеробе. Казалось бы, на первый взгляд эти незначительные изделия способствуют созданию успешного мужского образа. Неправильно выбранный тон или длина носков могут стать причиной испорченного впечатления про своего владельца, даже при наличии шикарных и дорогих вещей и деталей образа. Далее поговорим о том, как же правильно выбрать носки мужчинам и на что обратить внимание при покупке. Носки оптом и в розницу можно купить по выгодной цене на этой странице.

Критерии выбора по составу

Особенное внимание следует уделить материалам, из которых изготовлены носки, так как основная масса мужчин в носках проводит очень много времени. Для изготовления носков используется различное сырье в виде хлопковых, шерстяных материалов, а также нейлона, полиэстера и т.д. Для хлопковых и шерстяных изделий характерна наиболее высокая оценка и гигиеничность, так как данным материалам свойственно пропускать воздух и впитывать влажность. Также носки на основе шерсти или хлопка способствуют обеспечению хороших теплоизоляционных свойств, что особенно актуально в холодный период года.

На сегодня полностью натуральные материалы уступают изделиям, изготовленным из смешанных тканей. Это определяется добавление в хлопок или шерсть синтетики, способствующей прочности и износостойкости. Такие варианты не теряют своей первоначальной формы и эластичности.

Наиболее популярными вариантами считаются носки с содержанием хлопка − 80% и синтетики −20%.

Критерии выбора по цвету

Классическими цветовыми вариантами считаются оттенки черного, коричневого, синего, серого и бежевого. Модели в белом цвете − это зачастую спортивные варианты, которые не подходят к повседневной одежде. При выборе носков следует понимать, что данный предмет гардероба должен подходить к цвету брюк.

Мужские носки черного цвета − это классика, которая подходит к светлым брюкам, а также джинсам. Черные носки для мужчин часто дополнены интересными геометрическими принтами.

Длина носков

Данный предмет гардероба представлен в виде ультракоротких, коротких, средней длины, длинных до колена вариантов. Последний вариант подходит для холодного времени года, хорошо согревает ноги.

Самым оптимальным вариантом мужских носков являются модели до середины голени. Наибольшая популярность на сегодняшний день приходится на короткие и средней длины носки. Важно знать, что при любом принятом мужчиной положении между окончанием носка и штаниной не должна быть видна лодыжка.