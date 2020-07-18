На Демерджи группа туристов сбилась с тропы

Сотрудники МЧС оказали помощь туристам, которые заблудились в горах Крыма, передает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Женщина сорвалась с обрыва и повредила себе позвоночник под Судаком Отмечается, что пять туристов сбились с тропы по пути в Долину приведений. Спасатели нашли туристическую группу на скальном участке с помощью навигации.

«Несмотря на темное время суток и труднопроходимость участка, туристов эвакуировали со скальных обрывов при помощи альпинистского снаряжения», — уточнили в сообщении.