На доме-памятнике в центре Севастополя «рекламируют» тяжёлые наркотики

Фото: телезритель НТС

О новом факте вандализма в историческом центре Севастополя сообщил «Независимому телевидению Севастополя» зритель. Он направил в редакцию фотографии изрисованной стены Дома Волохова, в котором была расположена последняя квартира одного из прославленных героев севастопольской обороны – вице-адмирала В. А. Корнилова. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

В этот раз надпись – не просто граффити-роспись, как это было в случае с Таврической лестницей, а контактные данные по продаже запрещённых веществ. Мы замылили адреса, но прейскурант нелегальных предпринимателей проверили. Получается, что в непосредственной близости от двух судов, Городского и Арбитражного, а также недалеко от городской прокуратуры рекламируют тяжёлые наркотические вещества.

Далее приводим мнение по данной ситуации нашего зрителя, который указал на факт вандализма:

«Его [дома – прим. ред.] вид в последние десятилетия вызывал возмущение горожан, но некоторое время назад Департамент городского хозяйства «исправился»: стены, испещрённые граффити, были зачищены и закрашены. А сегодня опять беда: появилось ярко-красное «послание» неизвестных отморозков. И очень вероятно, что послание это направлено нам, севастопольцам; мол плевали мы на вас и ваше негодование по поводу исписанного ночными вандалами города. Нас не догонишь, а поймают, так какой вопрос – от 2-х до 4-х тысяч выложим без усилий.

От 2-х до 4-х тысяч рублей – это не сегодня, а в будущем, когда депутаты примут поправки к закону «О внесении изменений в Закон города Севастополя №130-ЗС «Об административных правонарушениях». Размеры штрафов, предложенные народными избранниками, откровенно удивили. За нанесение надписей они задуманы в размере 2000–4000 рублей для физических лиц, 20.000–40.000 — для лиц должностных и 60.000–80.000 — для юридических. Так и хочется спросить, а часто ли пачкают стены по ночам главные бухгалтеры, директора предприятий, или, в буквальном смысле, какими руками будут наносить надписи юридические лица?

Ситуация с таким неприличным для города-героя явлением уже настолько остра, что ни подобные меры, ни полиция её не решат. Вопрос, способен ли город, декларирующий с трибун и экранов намерение стать «патриотической столицей России», справиться, по крайней мере с данной проблемой, остаётся открытым.

Закрывать его надо «всем миром», и на первом месте – работой с подростками. Департамент образования должен включить в обязательный для всех своих учреждений план проведение масштабной разъяснительной и воспитательной, формальной и неформально-творческой работы по этому направлению. Где-то подключить детей и к практической чистке каракуль, лучше впитают.

Уже год в Севастополе работает волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь». С главной задачей, помогать пожилым гражданам оставаться дома в опасный период, волонтёры справились, получили определённый опыт общественной работы. «При поддержке губернатора сформирован штаб, Ресурсный центр поддержки добровольчества, подключился ОНФ, начали присоединяться политические партии, другие молодежные объединения и неравнодушные жители, налажены связи со всеми городскими департаментами», — рассказала руководитель севастопольских волонтёров. Сейчас, когда пандемия идет на спад, граждане реже обращаются за помощью, может теперь пора помочь городу?

Сообщалось о большом конкурсе при создании в городе молодёжного состава Законодательного Собрания. Почему бы прошедшим отбор и отсеянным не проявить себя в такой нужной практической работе? То есть мысль ясна – активнее подключать молодёжь. Ну а взрослых разгильдяев уже будет отлавливать полиция».