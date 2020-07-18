На этой неделе крымчанки рожали Идрисов, Миронов и Аглай

На полуострове за прошедшую неделю зарегистрировано 618 браков и рождений. В частности, отделы ЗАГС выдали 334 свидетельства о рождении и 284 — о заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Наибольшее количество государственных регистраций рождения в Симферополе и Симферопольском районе — 142, Керчи — 29, Феодосии — 28, Евпатории и Ялте — по 26. При этом мальчиков больше, чем девочек — 194 и 140, а двоен на прошлой неделе было всего три — одна в Красноперекопском районе и две в Евпатории (в этом курортном городе чаще всего рождаются парные новорождённые).

Детям уже традиционно присваивались наряду с привычными именами редкие: Лука, Клим, Мирон, Димаш, Идрис, Сафина, Савелий, Всеволод, Ума, Фагима, Аглая, Сибель, Моника, Веслана, Асия, Лия, Мишель.

Что касается государственной регистрации брака, новые семьи чаще всего создавали также в столице Крыма — 73, Феодосии — 34, Ялте -28, Джанкое — 20, Бахчисарае — 16. Брачный возраст по населенным пунктам различен, но, все-таки, преимущественно на прошлой неделе брак регистрировали женихи в возрасте 29-32 лет и невесты в возрасте 28-30 лет.