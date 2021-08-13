На фасаде кинотеатра «Украина» без разрешения Севнаследия устанавливают кондиционер

На фасаде выставочного зала Музея героической обороны и освобождения Севастополя – ранее кинотеатр «Украина» – ведутся работы по установке кондиционера без проекта и согласования с Севнаследием. Напомним, такое согласование является обязательным для всех видов работ, так как здание является объектом культурного наследия. Об «обновке», появившейся на фасаде бывшего кинотеатра, сообщает информационный портал ForPost.

Руководство музея пояснило изданию, что кондиционер необходим для того, чтобы защитить работы Ивана Айвазовского, некоторые из которых на данный момент выставлены в здании.

«Противоаварийные работы по техническому обслуживанию и оптимизации системы вентиляции в здании экспозиции картин выдающегося мариниста флота Ивана Константиновича Айвазовского выполнялись организацией, имеющей лицензию на выполнение работ на объектах культурного наследия. Основная цель – недопущение угрозы работам великого художника, связанной с прогнозируемым изменением температурно-влажностного режима в экспозиционном зале. По информации службы главного инженера музея, подрядная организация подтверждает отсутствие необходимости согласования указанных работ с органом охраны», — сообщила Форпосту заместитель директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александра Ильина.

Однако название подрядной организации так и не было названо.

Отметим, что севастопольская общественность была возмущена грубым нарушением внешнего вида бывшего кинотеатра. В комментариях к материалу Форпост высказался в том числе, специалист по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников.

«Даже на противоаварийные работы, коими установка системы кондиционирования не является, необходима разработка плана противоаварийных работ в рамках предварительных работ, входящих в состав научно-проектной документации и получение задания и разрешения в органе охраны — Севнаследия. Тем более затрагивается предмет охраны ОКН ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ — ФАСАД.!!! Установка системы кондиционирования – это работы по приспособлению ОКН к современному использованию, однозначно требующие разработки НПД, экспертизы и согласования с органом охраны», — подытожил эксперт.