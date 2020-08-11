На Федюхиных высотах в Севастополе построили парк живой истории

Музейный комплекс, не имеющий аналогов в мире, посвящённый первой обороне Севастополя, представят посетителям VII Крымского военно-исторического фестиваля. Об этом сообщает руководитель проекта парка живой истории «Федюхины высоты» Станислав Нагорный. Организаторы скрупулёзно и до мельчайших подробностей воссоздали фортификационные сооружения той эпохи.

СТАНИСЛАВ НАГОРНЫЙ, руководитель парка живой истории «Федюхины высоты»: «Артиллерийские батареи, траншеи, подступы, ложементы, элементы лагеря, бараки, землянки. Это десятки объектов, которые восстановлены в масштабе 1:1, включая артиллерийские орудия, наполнение. Когда смотрят на фейсбуке фотографии – они не верят, что такое может существовать».

Сам парк живой истории в отличие от предыдущих лет готов к своему официальному открытию. Посетителям больше не придется ходить по пыльным тропам.

ОЛЬГА ГЛУХОВА, PR-директор парка живой истории «Федюхины высоты»: «Большое внимание, в принципе, уделили современной инфраструктуре, комфорту гостей. Историю можно строить долго, мы будем этим заниматься. Но без того, чтобы инфраструктура была комфортной, с зонами отдыха, элементарными туалетами – без этого сложно представить современный ландшафтный парк».

Подробнее о том, чего ждать от Крымского военно-исторического фестиваля и как будет развиваться ландшафтный парк после масштабного открытия – смотрите в программе «Актуальное интервью».