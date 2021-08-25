На горе Алчак-Кая в Крыму спасли двоих туристов накануне ночью

Спасатели Крыма более полутора часа искали туристов, заблудившихся в горах под Судаков, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На Южном берегу Крыма спасатели оказали помощь туристам Пострадавший сообщил около 23:00, что он находится в районе горы Алчак-Кая на труднодоступном участке. Прибывшие спасатели обнаружили туриста на сыпучем склоне и помогли спуститься при помощи альпинистского снаряжения.

Во время беседы с пострадавшим стало известно, что на горе находится его знакомый, который также заблудился и нуждается в помощи.