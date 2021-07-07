На город Саки обрушилась непогода

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко сообщил, что курорт оказался в эпицентре сложных погодных условий. Подробности он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

В Крыму ожидаются грозовые дожди и град в среду «Ливень. Аварийное отключение электросетей — работы ведутся. Большинство осталось без интернета — прошу использовать телефонную связь, мобильный интернет», — сообщил он.

По словам Овдиенко, самая сложная ситуация сложилась на улице Колхозной. На данный момент известно о четырех подтопленных домовладениях, эвакуировано два человека, но жертв нет.