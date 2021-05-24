На границе с Крымом задержали двух мужчин, находившихся в розыске

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ задержали в автомобильном пункте пропуска Джанкой двух мужчин, которые находятся в федеральном розыске, передает пресс-служба ведомства.

В первом случае гражданин Украины пытался въехать в Крым. Пограничники выяснили, что личностью иностранца заинтересованы правоохранительные органы из Новгородской области — силовики разыскивают мужчину за нарушение ПДД и вождение авто в состоянии опьянения.

Кроме того, в пункте пропуска «Армянск» спустя несколько дней пограничники задержали россиянина, который хотел попасть в Крым. Он находился в розыске по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью.