На Историческом бульваре ведётся ремонт без учёта охраны ОКН

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На территории Исторического бульвара ведутся работы без учёта мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, пишет новостной портал ForPost.

Такую претензию администрация музея выставила к «Водоканалу», специалисты которого работают сейчас в зелёной полосе между тротуаром и проезжей частью улицы 4-й Бастионной – рядом с боковым входом на бульвар.

Как пояснил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны и освобождения Севастополя Вячеслав Чеботько, граница ОКН «Исторический бульвар», утверждённая приказом Минкульта, проходит по краю проезжей части. Администрацию музея о работах «Водоканал» не предупредил, а сами они выяснять причину не стали.

«Это не аварийные работы, это устройство временной транзитной трубы. Никаких протечек там нет, это точно. Мы направляем в управление охраны памятников, город Ростов, фотофиксацию и уведомление о том, что проводятся эти работы», – заверил Вячеслав Чеботько.

Музей направляет информацию в Ростов из-за статуса федерального ОКН. В таком случае полномочия по охране принадлежат Москве, а в Ростове находится территориальный отдел Министерства культуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Вячеслав Чеботько подчеркнул, что музей обязан поступать подобным образом. Так ситуацию прокомментировали в «Водоканале».

«В указанном районе осуществляется капитальный ремонт аварийного участка водовода методом санации. Это современный бестраншейный метод, исключающий масштабные земляные работы. Площадь разрытия сводится к минимуму и производится в местах существующих колодцев в охранной зоне водовода для монтажа байпаса (временного водовода), по которому будет осуществляться бесперебойное водоснабжение населения. После окончания работ байпас будет демонтирован, а колодцы благоустроены», – сообщили на предприятии.

В «Водоканале» подчеркнули: этот участок настолько ветхий, что грозит аварией, которая оставит без воды жителей района и подтопит сам Исторический бульвар.

Как отнесутся к такому объяснению в территориальном отделе Минкульта, пока неизвестно. Будем надеяться, что такую же трепетность и бдительность руководство музея-заповедника проявит и при реконструкции самого Исторического бульвара.