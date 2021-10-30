На кадастровой карте Севастополя исправили форму собственности парка «Ушакова балка»

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Федеральная кадастровая палата исправила ошибку на кадастровой карте Севастополя. Форма собственности парка «Ушакова балка» на ней значилась как частная. В середине октября информация об этом взбудоражила пользователей социальных сетей.

На кадастровой карте Севастополя исправили форму собственности парка «Ушакова балка»

Сегодня, как следует из ответа Севреестра депутату Нахимовского муниципалитета Дмитрию Белогорцеву, эта территория значится как «Собственность публично-правовых образований». Согласно разъяснению Севреестра, это означает, что парк находится в государственной собственности и передан в ведение одного из государственных учреждений или предприятий. 

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