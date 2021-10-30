На кадастровой карте Севастополя исправили форму собственности парка «Ушакова балка»

Федеральная кадастровая палата исправила ошибку на кадастровой карте Севастополя. Форма собственности парка «Ушакова балка» на ней значилась как частная. В середине октября информация об этом взбудоражила пользователей социальных сетей.

Сегодня, как следует из ответа Севреестра депутату Нахимовского муниципалитета Дмитрию Белогорцеву, эта территория значится как «Собственность публично-правовых образований». Согласно разъяснению Севреестра, это означает, что парк находится в государственной собственности и передан в ведение одного из государственных учреждений или предприятий.