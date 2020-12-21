На Камышовом шоссе могут появиться надземные переходы

Губернатор Севастополя проинспектировал запуск четырёхполосного движения на Камышовом шоссе. Утром в понедельник, 21 декабря, Михаил Развожаев приехал на объект с проверкой. На участке открыто так называемое «рабочее» движение – финальный слой асфальта решено уложить весной. Напомним, реконструкция трассы началась ещё в начале 2018 года и превратилась в известный севастопольский «долгострой», со сменой подрядчиков и переносами сроков окончания строительства.

По мнению городских властей, многокилометровые пробки севастопольской объездной трассы уходят в прошлое. На последнем участке – от улицы Тараса Шевченко до кругового перекрёстка Камышового и Фиолентовского шоссе – запущено четырёхполосное движение.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Самое главное, что наконец-то закончена сама дорога. В принципе, четырёхполосное движение на всем протяжении Камышового шоссе открыто. Теперь осталось только опоры освещения установить, их уже 80% выполнено, осталось ещё 20%. Большая часть закладных уже забетонирована, непосредственно сами мачты освещения, подключить свет. Ну и плюс, понятно, тротуары доделываются, инженерные коммуникации – это уже не влияет на проезд».

Чиновники и дорожники называют такое движение «рабочим». На участке нанесут временную разметку, доделают обочины и съезды. Финальный слой асфальта уложат в апреле 2021 года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Специалисты-дорожники обоснованно считают, что дорожное основание должно постоять до весны. Появится колейность, появятся дефекты. Весной, когда будут уже правильные погодные условия – будут выявлены те дефекты, которые можно устранить сразу, до финишного слоя асфальта. Они будут устранены, будет финальный слой щебеночно-мастичным асфальтом современным уложен. И, получается, весной, в апреле-месяце дорога будет завершена в том идеальном состоянии, в котором она должна быть».

Объездная дорога по Камышовому шоссе – известный в городе долгострой. Работы на объекте начались ещё в начале 2018 года, и, по плану, должны были закончиться к лету 2019-го. Однако, отремонтировать дорогу с первого раза не получилось. Прошлым летом заказчики реконструкции сменили подрядчика – вместо компании «Аэродромстрой-Проект» за дело взялся «Севастопольский Автодор».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «К сожалению, тот проект, который был сделан несколько лет назад – мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Много чего уже пришлось поправить по ходу движения, по ходу работ. Ну, и теперь надо его уже довести до ума, когда этот проект закончится, все недостатки потихоньку устранить. Сейчас поставил задачу – подумать над тем, чтобы всё-таки запроектировать переходы мостовые через Камышовое шоссе, в тех местах, где они нужны. Чтобы всё-таки движение по этой дороге было максимально беспрепятственным и безопасным и для автомобилистов, и для пешеходов».

По словам губернатора, следующей весной строители также возведут мостовой железнодорожный переход через Камышовое шоссе.

Общая протяженность отремонтированного участка дороги – чуть меньше семи километров. Стоимость работ превысила миллиард рублей. Финансирование ведётся за счёт федеральной целевой программы.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»