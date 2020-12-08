На Камышовом шоссе запустили 4 полосы автомобильного движения

Четыре полосы движения открыли для автомобилей на Камышовом шоссе. Речь идёт о последнем участке от Фиолентовского кольца до улицы Шевченко. На участке уложен второй слой дорожного покрытия, для этого использовали полторы тысячи тонн асфальтобетона. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Севастопольский автодор».

Теперь основная часть работ переместилась на кольцевую развязку между Камышовым и Фиолентовским шоссе, где рабочие занялись фрезеровкой старого полотна и устройством основания для укладки нового слоя. Ранее действовавшее ограничения максимальной скорости в 40 километров в час остаются в силе, напоминают городские власти, обращаясь к автолюбителям. Но полностью сдать объект в 2020 году подрядчик не успеет. Ранее об этом в интервью нашему телеканалу рассказывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Не будет только финишного слоя асфальта, потому что специалисты не рекомендуют его укладывать в это время. Его, конечно, можно уложить, но весной он может начать проседать и проваливаться. Финишный слой мы положим весной, чтобы соблюсти необходимое качество и технологические требования».