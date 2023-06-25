На Кавказе «Ленивые Хачапури» готовят именно так. Рецепт за 15 минут: всё максимально просто

Хачапури — это известное на весь мир грузинское блюдо. Оно состоит из начинки и теста, которое выпекается в виде лодочки. Начинкой для хачапури считается соленый сыр с добавлением желтка яйца. Обязательным условием приготовления традиционного хачапури является наличие желтка домашней курицы.

Правильно приготовить это блюдо могут только грузинские повара. По этой причине, не стоит самостоятельно стараться идентично повторять классический рецепт. Мы покажем, как можно сделать лепешку, похожую на хачапури.

Ингредиенты для ленивого хачапури:

яйца — 2 шт.;

молоко — 300 мл;

соль — щепотка;

растительное масло — 3 ст. л.;

мука — 200 г;

сыр — 100 г;

укроп — пучок;

зеленый лук — пучок;

сметана — 200 г;

огурец — шт.

Приготовление ленивого хачапури:

Для приготовления теста смешиваем в миске яйца с молоком до однородности. В смесь молока и яиц выливаем растительное масло, солим и перемешиваем.

В полученную массу просеиваем муку, замешиваем густое тесто. Измельчаем на маленьких резцах терки сыр, добавляем в тесто, смешиваем.

Разогреваем поверхность сковороды без растительного масла.

Выливаем половником часть теста на сковороду, обжариваем до золотистой корочки 3 минуты. Аналогично обжариваем вторую сторону хачапури.

Для соуса шинкуем укроп и зеленый лук, натираем мелко огурец. Добавляем зелень и огуречную массу в сметану, перемешиваем.

Получается отменная сырная лепешка с соусом. Это закусочное блюдо может заменить яичницу на завтрак.