На Константиновскую батарею будут регулярно ходить катера

Два катера, работающие на линии «Артбухта – Радиогорка», с 14 июня начнут делать дополнительную остановку у Константиновской батареи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На маршруте курсируют пассажирские катера «Григорий Овчинников» и «Сатурн». Время прибытия на Константиновскую батарею с Радиогорки: 11:30; 13:30; 15:30; 17:00; 18:30. Рейс из Артиллерийской бухты пришвартуется к причалу у фортификационного сооружения в 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 17:00. График движения опубликован на сайте городского Правительства.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя обращает внимание пассажиров, что в связи с увеличением маршрута время прибытия катеров на Радиогорку и в Артбухту может увеличиться до 10 минут. Стоимость проезда останется прежней – 24 рубля наличными, и 22 рубля – по карте ЕГКС.