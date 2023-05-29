На косточке. Как приготовить котлету по-киевски

Подавать лучше с картофельным пюре Рецепт величественной котлеты по-киевски. Кстати, мы вместе с моим другом Юрой Ковриженко советуем приготовить к ней незаурядное пюре — с лимоном, зеленью, оливковым маслом и песто.

Обработайте курицу — отрежьте от нее филе с крылом. Крыло зачистите, надо срезать с косточки как можно больше мяса.

Почистите картофель, нарежьте и поставьте вариться на пюре — и косточки от крыла бросьте в картофель. Потом мясо от косточки отойдет легче, a пюре будет вкуснее.

Масло комнатной температуры смешайте с нарезанным укропом и натертым чесноком. Посолите, перемешайте, выложите на пищевую пленку и заверните колбаской. Положите масло в морозильную камеру.

Куриное филе положите между двумя листами пищевой пленки и легко отбейте так, чтобы не порвать.

Отбитые филе посолите и поперчите, посередине выложите масло и рядом очищенную косточку, чтобы на 2/3 своей длины она была внутри филе. Теперь с помощью пищевой пленки сформируйте котлету нужной формы. Важно, чтобы филе плотно прилегало к косточке, и вся котлета была правильной овальной формы.

Снимите пленку с котлеты, осторожно обваляйте в муке, затем в яйцах, затем в сухарях — и осторожно опустите в горячее масло. Жарьте до золотистости. Достаньте котлету из масла и положите в духовку, разогретую до 190−200° на 7 минут.

Приготовьте пюре: отваренный картофель разомните, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, цедру лимона, оливковое масло и перемешайте. Выложите рядом с пюре котлету, а вокруг «нарисуйте» круг с помощью песто.