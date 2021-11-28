На Крым надвигается очень сильный дождь и мощный ветер

Штормовое предупреждение действует на территории Крыма, сообщает МЧС по Республике Крым.

Согласно данным гидрометцентра, 29 и 30 ноября в регионе ожидаются очень сильные дожди. Может выпасть более 30 миллиметров осадков. Ливни должны пройти в южных, центральных и восточных районах полуострова.

30 ноября также возможен дождь в горах. Он может перейти в снег и сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут достигнуть до 28 метров в секунду.

В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение Подробнее