На Крым надвигаются ливни, град и шквальный ветер

В Крыму предупреждают, что на полуостров идут ливни, град и шквал. Непогода ожидается 29 и 30 сентября, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Когда в Крыму начинается бархатный сезон? «В связи с выходом Балканского циклона во второй половине дня 29 сентября, в течении суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, более 30 мм осадков, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – уточнили в сообщении.

Спасатели призывают гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности.