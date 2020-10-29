На Крым в ближайшее время обрушатся ливни и ураганный ветер

На Крым надвигаются сильные дожди и ветер, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Власти: ситуация с водой в Симферополе улучшилась благодаря дождям Непогода обрушится на полуостров в ближайшее время и сохранится до конца недели.

«В связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов, вечером и до конца суток 29, 30, 31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с. 31 октября понижение минимальной температуры воздуха до 4-9 градусов , максимальной до 9-14 градусов», — уточнили в сообщении.