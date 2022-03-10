На Крым в ближайшие дни обрушатся снегопады и сильный ветер

Снегопады и сильный ветер обрушатся на Крым в ближайшие два дня, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму в ближайшие два дня ожидаются снег и гололедица «11 марта и ночью 12 марта ожидается снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил поведения при непогоде, а такдже предупредили, что движение по дорогам, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах может быть затруднено. Возможны подтопления территорий.