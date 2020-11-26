На Максимовой даче нашли останки расстрелянных нацистами горожан

Останки десятков горожан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, нашли на Максимовой даче севастопольские поисковики из объединения отрядов «Долг». Об этом сообщает новостной портал ForPost.

Судя по характеру останков, это могут быть мирные севастопольцы, которых расстреляли нацисты.

«Очень большое количество зубов вставных, поврежденных конечностей, эти люди не могли служить в армии. По крайней мере, формы военной нет, и столько вставных челюстей мы в жизни не находили у солдат. Я думаю, что мы попали в тот ров, в который, судя по военной литературе, свозили людей со всего города и расстреливали там. Там даже одного ребенка мы нашли, его зубы, пальчики», – сообщила руководитель севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Поисковики смогли собрать почти 20 мешков останков, но точно сказать, сколько человек погибло в этом месте, пока сложно. Марина Гавриленко уточнила: останки сильно повреждены, так как найденный ров проходит вдоль проложенного в 1970-х годах коллектора. Кроме того, земля в том районе тяжёлая, в балке почти всегда сыро.

Это далеко не первая находка на Максимовой даче. Неподалёку ранее поисковики обнаружили останки расстрелянных бойцов – почти у каждого в черепе было пулевое отверстие. По версии поисковиков, это могли быть раненые пациенты госпиталя.

Уже почти полтора месяца ежедневно на Максимовой даче проходят раскопки в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Работы проводятся под эгидой Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. Поисковики передают все находки следователям для проведения экспертизы. Как отметила Марина Гавриленко, следователям предстоит большая работа с артефактами. К 75-летию Нюрнбергского процесса могут появиться новые данные о зверствах нацистов на оккупированных территориях.

Кроме того, поисковики смогли выяснить по найденному медальону имя одного из защитников города, останки которого нашли на Максимовой даче осенью 2019-го года. Это был Иван Павлович Тононян. Его останки захоронили на кладбище Великой Отечественной войны, а на днях удалось найти внучку погибшего. Она приедет в Севастополь весной следующего года, чтобы посетить могилу дедушки.