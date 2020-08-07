На Матросском бульваре наградили сдавших ЕГЭ на 100 баллов севастопольских выпускников

Небывалая целеустремлённость и высокий интеллект. В Севастополе отметили школьников, сдавших единый государственный экзамен на максимально высокую оценку. Церемония награждения выпускников, набравших по 100 баллов на ЕГЭ, прошла на сцене летнего кинотеатра Матросского бульвара. На чествовании высоких умов временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в этом году одиннадцатиклассникам пришлось пройти через необычные испытания. В последние месяцы учёбы они готовились к сдаче одних из самых важных и судьбоносных экзаменов практически самостоятельно – повторять выученный материал в стенах родных школ помешала пандемия коронавируса.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «И нужно было в этих условиях подготовиться к единому государственному экзамену. Вы это сделали. Сделали это более, чем достойно – вы получили 100 баллов по ряду предметов. И тем самым доказали, что севастопольское образование способно на многое. Прежде всего – воспитать таких ребят, которые могут на всероссийском уровне показать такой результат».

Выпускникам вручили подарки и Кубки, дизайн которых разработали в Севастопольском центре оценки качества образования. В этом году единый государственный экзамен по разным предметам сдали более 2 700 человек. 11 из них получили максимальные результаты. По русскому языку – трое выпускников, столько же – по истории, двое – по литературе, и по одному – по обществознанию, физике и профильной математике.

СЕРГЕЙ АГИБАЛОВ, выпускник гимназии №1 им. А. С. Пушкина: «Очень много времени и сил потрачено. Ну, и это дало свой успех. Помогала мне, конечно, учительница моя Ирина Алексеевна Еремеева. И благодаря всем трудам успех – 100 баллов по ЕГЭ. Перед ЕГЭ, конечно, сильно волновался, потому что это очень большой стресс, тем более это был первый этап тяжёлый в жизни. Я собираюсь поступать в Московский физико-технический институт на Физтех-школу АКТ. Это физтех-школа аэрокосмических технологий. На инженера по космическим аппаратам и приборам».

На сцене летнего кинотеатра Матросского бульвара также отметили труд педагогов, подготовивших стобалльников. Кроме того, благодарственные письма вручили родителям – тем, кто поддерживал, наставлял и вдохновлял отличившихся выпускников на протяжении всей их жизни.

ДМИТРИЙ ЗВАДА, отец выпускницы школы №49: «Наверное, могу ответить только её словами: «Не может быть! Я не верю». Вот, именно так она сначала и говорила. На самом деле, конечно, это очень приятно. Это гордость. Я даже не знаю, как это передать словами. Больше всего в этом, скажем так, жестоком марафоне выпало на плечи не только моего ребёнка, я думаю, всех детей».

ДАРЬЯ ЗВАДА, выпускница школы №49: «Каждый день приходилось заниматься, делать задания. Постоянный, каждодневный труд. По всем предметам хороший балл получила. Я поступаю в СпбГУ на направление «математическое обеспечение»».

Кроме того, Михаил Развожаев вручил призёрам Всероссийских олимпиад школьников 2020 года дипломы, подписанные министром просвещения страны, а их и педагогам – благодарственные письма.