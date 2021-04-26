На Мемориальном комплексе «Сапун-гора» возобновился запуск бронетехники

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На Мемориальном комплексе «Сапун-гора» 24 апреля возобновился запуск бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Героической обороны и освобождения Севастополя.

В субботу в полдень посетители мемориального комплекса смогли услышать рокот двигателя легендарного танка Т-34 и понаблюдать его в движении.

На выставочной площадке гостей встречали участники автомобильно-мотоциклетной группы «Красная армия». Они рассказали посетителям комплекса о боевых возможностях танка.

Напомним, регулярный запуск бронетехники на Сапун-горе стартовал в начале 2021 года, но был приостановлен по погодным условиям из-за низких температур.

Фото: пресс-служба Музея Героической обороны и освобождения Севастополя