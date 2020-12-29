На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму потратят более 1,5 млрд рублей

В Крыму направят более 1,5 млрд рублей в 2021 году на модернизацию сетей водоснабжения в регионе, передает Крыминформ, ссылаясь на министра ЖКХ РК Дмитрия Черняева.

«На 2021 год определен источник финансирования – это резервный фонд правительства России. На следующий год запланировано 1,48 млрд рублей – там может чуть варьироваться цифра в связи с софинансированием Республикой Крым. Это мероприятия, сконцентрированные на техническом перевооружении сетей водоснабжения. В 2021 году – это 14 участков, более 37 км сетей. В основном в Симферополе», – уточнил Черняев.

Он добавил, что названная сумма входит в те 50 млрд рублей, которые российское правительство выделило на решение проблем с водой в регионе.