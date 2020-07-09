На некоторых пляжах в Феодосии были выявлены нарушения

Власти Феодосии выявили нарушения на семи пляжах в городком округе, передает пресс-служба горадминистрации.

В Крыму озвучили новые правила пляжного отдыха «Среди нарушений — несвоевременная уборка пляжных территорий, несоответствие объектов эскизным проектам и местам дислокации, складирование строительного мусора и материалов без принятия мер безопасности», — уточнили в сообщении.

Также администрация выявила нарушения при эксплуатации водномоторной техники и в использовании аттракционов без согласования с Гостехнадзором.