На некоторых улицах Симферополя временно отключат свет во вторник

В Симферополе частично отключат свет во вторник из-за проведения капительного ремонта, передает пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

В Симферополе еще ужесточат графики подачи воды со вторника Уточняется, что свет отключат в домах, расположенных по улицам Сельвинского, Второй Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотскому, пер. Заводскому, ул. Севастопольской, Баррикадноой, Залесской, Шевченко.

Напомним, что со вторника в Симферополе также ужесточаются графики подачи воды. Теперь жители города будут получать воду по четыре часа в день.