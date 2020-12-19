На обновленном стадионе «Юность» наградили юных севастопольских футболистов

19 декабря в торжественной обстановке прошло награждение победителей и призёров первенства Севастополя по футболу. На протяжении года юные футболисты – воспитанники различных спортивных школ и клубов города – встречались на поле, а теперь получили свои заслуженные награды. Кубки и медали спортсменам вручали в знаковом месте – на обновлённом стадионе «Юность».

На стадионе «Юность» собрались десятки юных футболистов. Все они далеко не один год профессионально занимаются футболом – тренируются в спортивных школах и футбольных клубах города. На протяжении года ребята встречались на турнирах первенства Севастополя. И, наконец, стали известны долгожданные результаты – лучшие из лучших получили свои кубки и медали. За призовые места боролись команды в 6 категориях – от самых юных спортсменов 10 лет, до ребят постарше – 15 лет. Кроме того, в каждой категории определили игроков, получивших звания лучшего вратаря, защитника, полузащитника, нападающего, футболиста турнира, а также лучшего тренера. Добиться таких результатов можно только с помощью упорных тренировок, утверждают спортсмены.

ВИКТОР ДОДОНОВ, лучший футболист среди участников 2009 г.р.: «Нет секретов. Надо стараться. Самое главное в футболе – это команда, чтобы все тебя поддерживали и чтобы хороший тренер был».

Для многих юных спортсменов футбол давно стал не просто увлечением, а неотъемлемой частью жизни. Это видно и по результатам. В команде 2010 года рождения Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи сразу три награды: за 1 место в своей категории, за лучшего защитника и футболиста.

ПЁТР МАРЕНИЧ, лучший защитник среди участников 2010 г.р.: «Я играю уже примерно лет 5. И я хочу стать футболистом, хочу играть дальше и стремиться больше взять побед. Чтобы стать лучшим защитником, нужно быть сильным, быть уверенным в себе и просто любить футбол».

Среди победителей отметили и женские команды. У девочек футбол с каждым годом становится всё популярнее, отмечают тренеры. В городе этот вид спорта также возрождает былую славу. В том числе этому способствует то, что вскоре севастопольские соревнования будут включены в межрегиональный календарь Министерства спорта России, чего раньше не делали, боясь международных санкций.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Во-первых, это придаст импульс развитию футбола. Во-вторых, наши спортсмены смогут получать уже профессиональные разряды. Очень надеюсь, что уже в этом году это произойдёт. И мы видим, что в этом году есть определённые результаты. И профессиональные команды Севастополя сейчас лидируют, и в студенческом футболе команда Севастопольского государственного университета заняла первое место и вышла в лучшую лигу студенческих клубов всей страны».

Развивается в городе и футбольная инфраструктура. В этот раз награждение прошло на знаковом месте – легендарном стадионе «Юность», известном многим поколениям футболистов как «Маракана», который совсем недавно отреставрировали и открыли. До этого поле не ремонтировали более полувека. Построенный после войны в конце 50-х для проведения соревнований по футболу среди школьников, в 21 веке стадион не соответствовал абсолютно никаким стандартам.

ЕВГЕНИЙ РЕПЕНКОВ, президент Детско-юношеской футбольной лиги Севастополя: «Вот это бетонное поле, отсутствие трибун, склоны вот эти все, ужасные раздевалки – вот это всё оставалось здесь. Больше 50 лет наши севастопольские мальчишки, я когда был мальчишкой, играли здесь. Здесь столько крови и пота на этом поле. И я сегодня очень рад за нынешнее поколение мальчишек. Мы дожили, мы увидели своими глазами это. Это такое счастье, это такая радость. Ну посмотрите, как вот это можно не любить».

А вскоре у всех поклонников футбола появятся и другие поводы для радости. По словам начальника Управления по делам молодёжи и спорта Сергея Резниченко, до конца года также будет завершена реконструкция футбольного поля в селе Андреевка, а уже в 2021 спортсменам представят отремонтированный стадион «Горняк».

София Драговоз, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»