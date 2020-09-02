На одной из улиц Симферополя ограничат движение 3 сентября

В Симферополе ограничат движение транспорта 3 сентября на несколько часов, передает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

В Симферополе сдали пять дорог, отремонтированных по нацпроекту В сообщении сказано, что меры приняты в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню окончания ВОВ.

«В 10.00 в Симферополе в парке им. Ю.А. Гагарина состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. С 7:00 до 11:00 движение будет ограничено по ул. Павленко (от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина», – отметили в сообщении.